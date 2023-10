Locations : comment repérer les fausses annonces ?

Des descriptions alléchantes, des photos soignées et un prix raisonnable, voici l'une des techniques en vogue pour escroquer les étudiants. Waël, étudiant en médecine, en a été victime. En juin 2023, il recherche son premier appartement à Villeurbanne. Sur un site de petites annonces, il tombe sur ce qu'il croit être une aubaine. C'est un studio de 32 mètres carrés. Le loyer est de 600 euros. La cousine du soi-disant propriétaire organise la visite et accepte le dossier du locataire. Mais une fois le premier loyer payé, et malgré de nombreux textos, il n'a plus aucune nouvelle du pseudo-propriétaire. Le jeune homme porte plainte et contacte sa banque pour se faire indemniser, mais sans succès. Les malfaiteurs profitent d'un marché de la location tendu, avec peu d'offres et beaucoup de demandes. Pour eux, les étudiants sont une cible privilégiée. Ils représentent 18% des escroqueries à la fausse location. La technique est simple. Les escrocs louent un appartement, le temps de quelques jours, sur des plateformes bien connues. Ils se font ensuite passer pour les propriétaires. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage H. Dreyfus, C. Chevreton