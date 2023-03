Locations de courte durée : les restrictions sont-elles efficaces ?

C'est une bonne nouvelle pour Camille. Cette commerçante malouine vient enfin de trouver un appartement en location longue durée dans le quartier de Saint-Servan. Cela faisait deux ans et demi qu'elle cherchait. "Pour trouver une location longue durée, c'est très compliqué. En général, les locations qu'on trouve sont à durée déterminée, en général entre octobre et mars. Puis après, c'est pour tout ce qui est saisonnier", confie-t-elle. La station balnéaire attire, chaque été, des centaines de milliers de touristes. Beaucoup louent à la semaine, ce qui bloque le marché de la location le reste de l'année. Pour faciliter l'accès au logement des Malouins, la ville a pris la décision radicale d'imposer des quotas de location saisonnière par quartier, il y a un an et demi. Autre règle, les propriétaires ne peuvent mettre à la location qu'un seul bien de courte durée. Cette mesure a-t-elle fonctionné ? "Aujourd'hui, grâce à l'arrêté, nous sommes à peu près à 30% de logements loués en courte durée sur le secteur de l'Intra-Muros. Si nous n'avons rien fait, ce chiffre aurait considérablement augmenté, pouvant même atteindre jusqu'à 80-90%", répond le maire (LR) Gilles Lurton. TF1 | Reportage P. Dumortier, R. Hellec, K. Gaignoux