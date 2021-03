Locations d'été : comment éviter les arnaques ?

Jean-Bernard Cloet a été victime d'une escroquerie sur Internet. Il a payé 5 600 euros pour louer une magnifique villa sur Abritel l'été 2020. Il a reçu un mail lui confirmant la validation de sa réservation. Le courriel ressemblait à un e-mail officiel de la plateforme de location Abritel. En réalité, il était totalement contrefait. La maison de vacances existe bel et bien, mais l'annonce sur la plateforme internet avait été publiée par un escroc et non par le vrai propriétaire. De plus, Jean-Bernard Cloet a versé l'argent directement sans passer par le système de paiement de la plateforme. Avec 75 autres victimes, il a décidé d'attaquer le site internet en question. Ils n'ont pas d'autres moyens pour récupérer leur argent. Nous avons joint cette plateforme. Elle rappelle qu'il ne faut pas payer directement les propriétaires. Cependant, dans cette affaire, c'est l'erreur de presque tous les plaignants. L'autre conseil pour éviter les tromperies sur internet consiste à éviter les adresses e-mails étranges et à demander à parler aux propriétaires de vive voix pour vous assurer de son identité.