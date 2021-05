Locations saisonnières : la campagne plutôt que la ville

Situés au milieu de son vignoble, les six gîtes de Pierre Sicardi à Vidauban sont déjà presque tous loués cet été. Et depuis quelques années, il voit sa clientèle rajeunir. Un mode d'hébergement indépendant à la campagne qui a de plus en plus de succès comme le constate le représentant des gîtes de France dans le Var. "C'est exceptionnel, aujourd'hui, on a déjà rattrapé par exemple au niveau des réservations le score de 2019. On est en train de le dépasser", indique Farid Rahal, directeur des gîtes de France du Var. Le taux d'occupation des gîtes de France atteint déjà 90 % en juillet dans le Var. Un département qui ne manque pas d'atout pour assouvir le besoin de nature des vacanciers. "Ce qu'ils demandent d'abord, c'est des endroits pleine nature que ce soit en moyenne montagne ou soit les endroits où il y a de l'eau comme les lacs, les gorges, c'est la priorité", explique Édith Baudet, référente office de tourisme de Fayence (Var). Un engouement pour la campagne qui profite à l'économie des petits villages. Pour Laurent Leurs, propriétaire de "Les caves de Fayence", "la clientèle actuelle recherche beaucoup plus le plus petit commerce local, les produits artisanaux et puis après le plus proche localement". Pour la première fois, le Var détrône Paris sur la célèbre plateforme de location américaine en terme de réservation de logement pour cet été.