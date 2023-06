Locations saisonnières : la conciergerie s'occupe de tout

Il y a encore quatre ans, Bertrand était cadre dans la communication, à Paris. Mais en revenant sur ses terres natales, en Bretagne, il a fait une découverte qui a changé sa vie : qu'il manquait un service dédié aux locations. Il a donc lancé sa société de conciergerie privée. Ménage, linge, état des lieux, il s'occupe de tout. Il gère au total une quarantaine de locations saisonnières en Bretagne. Ce service tout compris, facturé aux propriétaires 23% du prix de la location, lui permet-il de dégager suffisamment de revenus ? Selon lui, cela lui rapporte à peu près le SMIC, mais il gagne en qualité de vie, il va à la plage et prend le goûter avec ses enfants après l'école. Ajouté à cela, un cadre de travail idyllique. Ça, c'est le côté pile, mais côté face, il y a tout de même des revers à la médaille. Il doit gérer les accueils, les départs, et l'assistance aux locataires 7j/7. Mais les avantages prennent le dessus. Lorsqu'il s'est lancé en 2019, il y avait cinq conciergeries privées dans son secteur, contre 30 aujourd'hui, soit six fois plus. L'effet post-covid et la montée en puissance d'Airbnb sont passés par là. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Roux, I. Zabala