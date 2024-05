Locations touristiques : bientôt des règles plus strictes ?

Aurélie Farigoul loue, depuis sept ans, en location touristique un logement situé à Domfront en Poiraie dans l'Orne, avec laquelle elle gagne 495 euros de revenus par an. C'est un petit coup de pouce financier sur lequel elle pourrait bientôt être davantage imposée. D'après son calcul, elle devra payer 60 euros d'impôt en plus par an. Cette mesure fiscale est en ce moment même débattue au Sénat. Le but est de rendre moins attractif les locations touristiques pour libérer des places de location longue durée, notamment sur le littoral ou dans les grandes villes. Une autre mesure fait également l'objet d'une discussion, celle de réduire de 120 à 90 jours la durée maximale pour louer. Une réforme qui rate sa cible selon Clément Eulry, Directeur France et Belgique d'Airbnb. "Ça n'aura aucun impact sur le logement, en revanche, ça va s'attaquer au pouvoir d'achat des Français", a-t-il évoqué. Toutes les plateformes seraient concernées, mais il y aura sans doute des exceptions. Par exemple, si vous louez simplement une partie de votre propre logement, une dépendance ou une chambre, vous seriez exempté. Plus étonnant, certains loueurs passeraient à travers la réforme, paradoxalement, ceux qui ont fait de la location touristique un business. La proposition de loi continue d'être débattue au Sénat. TF1 | Reportage T. Leproux, V. Dietsch, L. Barbier