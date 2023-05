Locations touristiques : comment mieux les encadrer ?

Au Pays Basque, les volets fermés côtoient des banderoles dénonçant la difficulté de se loger. Dans le viseur de nombreux locaux, croisés ce mardi, les locations touristiques sont responsables, selon eux, de la pénurie de logement, et d’une forme de précarité. Pour tenter d'enrayer cette tendance, dans 24 communes du Pays Basque, un principe de compensation a été instauré. Pour louer un appartement meublé touristique, un propriétaire doit dorénavant aussi mettre un bien équivalent en location à l’année. Une mesure très stricte, dissuasive, qui porte déjà ses fruits. Mais à Biarritz, beaucoup d’autorisations ont été délivrées bien avant que la mesure n'entre en vigueur. Alors, comme des députés et sénateurs aujourd’hui, la maire de la ville plaide pour une fiscalité durcie. Parmi les autres propositions faites aujourd’hui, figure aussi la baisse du nombre de nuitées autorisées, de 120 à 90. Et l’interdiction de location de passoires thermiques. TF1 | Reportage H. Villatte, J. Dubois