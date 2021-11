Locations touristiques : des règles très strictes à Saint-Malo

Nathalie loue trois appartements à Saint-Malo. Elle en a fait son métier et gère toutes ces réservations depuis un site spécialisé. Mais cet été, la mairie a changé les règles du jeu : Nathalie ne peut désormais louer qu'un seul de ces logements saisonniers. “Pour moi, c'est la reconversion ou louer à l'année sachant que je vais me retrouver avec des biens qu'il va falloir entretenir. Les charges foncières sur Saint-Malo sont très importantes, ca ne sera certainement pas le calcul que je choisirais”. Beaucoup ont du mal à accepter cette nouvelle réglementation qui vise à réduire les meublés touristiques de courte durée. Depuis juillet, la ville impose ainsi des quotas dans certains quartiers et restreint chaque propriétaire à une seule location. "On pouvait se retrouver avec certains quartiers, en particulier Intra-muros, la vieille ville dans laquelle nous sommes qui se trouve vidée de ses habitants et ça, nous nous y sommes très clairement opposés. Nous avons dit que Saint-Malo ne devait pas devenir la Venise bretonne”. Le phénomène s'est accéléré ces dernières années. Plus d'un quart des logements ont déjà été loués. Les habitants déplorent des nuisances au quotidien. Un collectif s'est même créé pour dénoncer les conséquences de ces meublés touristiques sur le marché immobilier. “Il y a une montée des prix accentuée par ces locations de courte durée. Ce qui fait qu’effectivement, il était très difficile pour des gens qu’il y a 20 ans auraient pu venir vivre à Saint-Malo. Ils sont soit obligé d'avoir des appartements ou des maisons moins importantes, soit de se retirer dans les terres. Certains loueurs ont attaqué la décision de la ville. Les plateformes spécialisées constatent déjà une baisse de leurs annonces. “Si le choix est de ne plus privilégier le tourisme, c'est autre chose. On aura des volets fermés 11 mois sur 12, c'est ça qui va dynamiser le centre-ville ?”. Depuis cet été à défaut d'être loués, des appartements situés au cœur de la ville sont peu à peu remis à la vente. TF1 | Reportage M. Giraud, X. Baumel, R. Cassan