Caméras de surveillance dans les locations touristiques : les nouvelles règles d'Airbnb

Airbnb veut faire disparaitre les caméras de surveillance qui sont parfois posées discrètement au milieu des bibelots. Jusqu'à présent, la plateforme de location autorisait ce type de caméras à l'intérieur des habitations à des conditions bien précises. Interdites dans les salles privées comme les chambres à coucher ou les salles de bains, elles pouvaient, en revanche, être installées dans une entrée, un couloir ou un salon. Mais à partir du mois de mai prochain, tout système d'enregistrement, même lié à une alarme, sera désormais interdit dans les logements. Seules les caméras à l'extérieur seront autorisées, à condition d'indiquer clairement leur emplacement sur l'annonce en ligne. Avec ce nouveau règlement, la plateforme veut éviter des locataires filmés à leur insu par des caméras cachées dans des objets domestiques, par des propriétaires malintentionnés. Il y a quelques mois, pendant une location, Larissa avait découvert une micro caméra qui l'a filmée sous la douche. Guillaume, lui, n'a jamais installé de caméra dans l'appartement qu'il loue sur Airbnb. En revanche, il a accès aux caméras de surveillance de l'immeuble et a installé dans son logement un sonomètre qui mesure les niveaux sonores sans enregistrer les discussions. Ces dispositifs le rassurent et restent autorisés par la plateforme de location. Aujourd'hui, 750 000 logements sont répertoriés sur Airbnb dans le pays. En cas de non respect de ces nouvelles règles, les loueurs s'exposent à la suppression de leurs comptes sur la plateforme. TF1 | Reportage A. Bourdarias, E. Assalit, J.M. Lucas