Airbnb : la révolte fracassante des Marseillais

"Brûlons les Airbnb", voilà qui donne le ton. L'ennemi est tout trouvé, il est même affiché sur les façades. Les photos sont celles de loueurs, qualifiés de "tueurs de quartier". Nous appelons l'une des propriétaires visées. Nous lui apprenons que son visage, son prénom et son adresse sont collés sur les murs. Par peur de nouvelles intimidations, elle préfère rester anonyme. Elle dit être en règle, car elle loue sa résidence principale, moins de 120 jours par an, le seuil autorisé. C'est une guerre contre Airbnb, aux méthodes extrêmes. Il y a six mois, un propriétaire a retrouvé son appartement vandalisé. Plus récemment, une photo a été postée par des activistes anonymes, ils revendiquent le vol de 40 boîtes à clés et demandent l'interdiction des meublés touristiques. Marseille compte près de 12 000 meublés de tourisme. C'est trop pour certains, dans cette ville où les loyers flambent. La mairie veut réguler ces locations, une brigade de contrôle vient d'être créée pour détecter les annonces non conformes. Les contrôles vont s'intensifier, deux millions de touristes sont attendus à Marseille, pour les Jeux olympiques. TF1 | Reportage S. Prez; G. Skanff, S. Fargeot