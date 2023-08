L'offensive des villes contre les locations saisonnières

Face à l'océan, la Rochelle est une ville qui attire. Sa population augmente rapidement ces dernières années. Et l'été, ce sont les touristes qui viennent la découvrir. Certains sont logés dans des appartements du centre-ville loués par Airbnb par exemple. Mais dans cette ville de 77 000 habitants, la place commence à manquer pour les Rochelais, comme Alexandre Albert, intérimaire. Aujourd'hui, les meublés touristiques représentent plus de 5 000 logements à la Rochelle, soit 10 % du parc total. Et dans certains quartiers du centre-ville, ce chiffre s'envole. Par conséquent, les prix augmentent, poussant certains habitants hors de la ville. Pour la mairie, le problème ne vient pas des petits propriétaires qui cherchent seulement un complément de revenus. Pour ces plateformes qui gèrent ces meublés de vacances, la fiscalité est particulièrement avantageuse. Alors, comment encadrer cette nouvelle activité ? Des services de la mairie contrôlent les déclarations et traquent les erreurs ou les fraudes des propriétaires. Y a-t-il d'autres villes touchées par cette crise de logement ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier, C. Devaux