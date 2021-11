Logement, chauffage… Des dépenses toujours plus lourdes

Trois fois par mois, Saïd fait le plein de carburant. Il a fait ses calculs, et le budget mensuel consacré à sa voiture explose. Il est informaticien et sa femme infirmière. À eux deux, ils gagnent bien leur vie avec 4 500 euros. Malgré cela, ils constatent que leurs dépenses fixes pèsent de plus en plus lourd. 1 380 euros pour le logement, 80 euros pour les abonnements Internet et téléphone et 55 euros d'électricité. Au total, 1 963 euros, soit 43% de ce qu'ils touchent. Pour lui, faire autrement est impossible. C'est encore plus compliqué pour Carinne. Ses dépenses fixes engloutissent 70% de son salaire de coiffeuse. Elle a donc dû faire un choix radical, en faisant des concessions. Mais difficile renier sur son loyer, son abonnement Internet et téléphone. Alors, elle fait des économies sur la nourriture. "Des fois, je ne mange pas le midi ou le soir. Ce n'est pas normal, je n'ai jamais vu ça", a-t-elle affirmé. Quant aux loisirs ou les vacances, cette année 2021, elle estime qu'elle n'en aura pas les moyens. TF1 | Reportage F. Chadeau, V. Depret, G. Aguerre