Logement et emploi : ces villes qui cartonnent

Visibles de loin, elles attirent des dizaines de milliers de frontaliers. Avec l'industrie pharmaceutique et ses emplois très bien payés du côté suisse et l'usine Peugeot et ses 5 000 salariés côté français, Mulhouse est une ville aux opportunités insoupçonnées. Clemessy, troisième employeur de la ville, est l’exemple de ce dynamisme économique. Elle est en recherche constante de nouveaux talents dans les secteurs de pointe. Ingénierie, génie électrique, l'entreprise attire ses futurs salariés avec des carrières prometteuses. Mulhouse est attractif pour l'emploi, mais aussi pour ces logements bien plus accessibles. En moyenne, le prix au mètre-carré est dix fois moins cher qu'à Paris. Par exemple, Jérôme Broglé, président de la Fédération nationale de l'immobilier du Haut-Rhin, nous a fait visiter 80m² en duplex. Le bien dispose de deux parkings et d'un jardin privatif. Il est mis en vente à un prix de 98 000 euros. Emploi, logement, cadre de vie, les villes moyennes sont plébiscitées. Camille Prost a quitté Paris pour s'établir à Dijon et monter son entreprise. Un choix gagnant selon elle. Dans la capitale, elle avait un petit studio, alors qu'à Dijon, elle a un appartement de plus de 50m² avec un vrai espace de travail. Dijon fournit une situation idéale pour concilier télétravail et qualité de vie avec plus de confort à moins de deux heures de train de la capitale. Trouver le bon compromis entre travail et logement, deux critères essentiels pour tout candidat au déménagement, pour démarrer sa nouvelle vie dans une nouvelle ville. T F1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre.