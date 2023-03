Logement : ils falsifient leur dossier pour louer

Cette mère de famille cherche un appartement à louer depuis presque un an. Désespérée par les nombreux refus, elle a fabriqué de fausses fiches de paie, pour elle et son mari. Elle sait que cette pratique est illégale, mais c'était pour elle, la seule solution. Elle est en congé parental, son mari est chauffagiste à son compte. À eux deux, ils gagnent en moyenne 10 000 euros. Des revenus irréguliers mais très confortables. Comme elle, de plus en plus de candidats n'hésitent pas à falsifier leur document pour trouver un logement. Un sur dix en moyenne, le double dans les zones où le marché locatif est sous tension, comme en Corse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Occitanie, dans les Hauts-de-France ou encore en Île-de-France. À Paris, par exemple, cet agent immobilier reçoit chaque jour une vingtaine de dossiers frauduleux comme la modification de la fiche de paie. Falsifier des documents officiels, la pratique est en nette augmentation, plus 30 % en un an. Mais le profil des fraudeurs a changé. La plupart n'ont pas de CDI, ils sont autoentrepreneurs, expatriés ou encore travailleurs intérimaires. Comment expliquer ce phénomène qui gagne actuellement du terrain ? Comment identifier les dossiers frauduleux ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Alibert, C. Blanquart, W. Wuillemin