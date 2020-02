Logement : le plan du gouvernement pour en finir avec les appartements vides

L'un des points du plan du gouvernement pour lutter contre les logements vacants est d'attribuer une aide financière aux propriétaires. Ils peuvent ainsi réhabiliter leurs logements vides et les remettre en location. Concernant les impayés, une assurance est proposée gratuitement aux bailleurs. Le gouvernement envisage également la réquisition de logements institutionnels comme des bureaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.