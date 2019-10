Logement : les expulsions locatives en forte hausse

Il n'y en a jamais eu autant sur le territoire. Près de 16 000 ménages ont été mis dehors en 2018, soit une hausse de pratiquement 3% sur un an et de 152% depuis 2001. Ce chiffre est étonnant car dans le même temps, la justice a ordonné moins d'expulsions locatives. Alors, comment expliquer ce paradoxe ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/10/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.