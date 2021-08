Logement : les nouvelles envies des étudiants

De la convivialité, des équipements et surtout, de l'espace. Voici les critères devenus indispensable et très demandés par les étudiants cette année. Ils cherchent des appartements plus grands, mais toujours avec le même budget : 550 euros par mois en moyenne. Voilà pourquoi ils boudent la capitale et préfèrent s'installer en région, comme à Angers où ils sont 3 000 de plus qu'il y a deux ans. C'est le choix de cette étudiante en psychologie. “Quand j'ai été au lycée, c'était mon rêve d'aller étudier dans une grande ville telle que Paris. Mais rapidement étonnamment avec le confinement, j'apprécie énormément le fait qu’Angers soit plus petit, le coût de la vie aussi qui est beaucoup moins cher”. Son loyer est deux fois moins élevé qu’à Paris et le cadre de vie est tout aussi attractif. Angers est une ville où la nature et les espaces verts sont très présents. Un autre critère qui est aussi essentiel. “J’ai bien vécu le confinement justement, parce que j'ai été à Angers. C'était mon endroit de ressources le soir quand on vient de faire 8h de visio quand on est dans 18 m²”. Résultat : les agences immobilières croulent sous les demandes. À peine proposer, leur annonce provoque des centaines d'appels. Exemple en seulement quelques minutes, ce bien à 47 m² à 690 euros est déjà loué par un étudiant originaire de la région parisienne. “On a une personne qui n'a pas le temps de se déplacer qui nous confirme qu'il est prêt à payer le dépôt de garantie, le premier loyer. Il prend le logement sans avoir visité”. Sur les réseaux sociaux, de nombreux étudiants s'inquiètent de ne toujours pas avoir de studio. L'an passé, certains ont dû dormir au camping. Pour éviter cela, des associations proposent des solutions temporaires d'accueil chez des particuliers pour 10 euros la semaine.