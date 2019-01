Logement : neuf milliards d'aides pour les salariés

Neuf milliards d'euros vont être investis dans un plan d'aide à la rénovation énergétique pour le logement des salariés les plus modestes. Ce plan sera financé par les entreprises, plus précisément par Action Logement. Les sociétés du bâtiment saluent ces subventions. Nos journalistes nous livrent les détails de ces aides et les profils concernés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.