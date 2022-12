Logement occupé illégalement : les propriétaires désemparés

Pour ce couple, c'est le fruit de toute une vie de travail. Un appartement acquit 320 000 euros à Sanary, dans la résidence du Sans Souci. Mais en attendant d'y vivre, les retraités décident de le louer. En novembre dernier, un jeune homme signe un bail pour une semaine. Mais à la fin de son séjour, il refuse de quitter le lieu, et a même changé la serrure. Le couple décide alors de porter plainte. Le problème, c'est que cette occupation n'est pas en squat, puisque les bailleurs ont eux-mêmes fourni les clés. Que peuvent alors faire les propriétaires ? Seule une procédure d'expulsion est envisageable. La trêve hivernale empêche toute action avant le 1er avril. Et même après cette date, une intervention des forces de l'ordre est incertaine. Une nouvelle loi contre toutes les occupations illicite est en gestation. L'objectif est de mieux protéger les propriétaires contre les loyers impayés, en permettant de résilier le bail de manière unilatérale et d'obtenir ainsi une expulsion plus rapide. TF1 | Reportage H. Dreyfus, C. Gerbelot, P. Fontalba