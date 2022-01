Logement : pourquoi les prix des maisons neuves flambent-elles ?

Une maison de 125m² au cœur de la Provence. Un rêve en passe de se concrétiser pour Richard. Mais pour le rendre possible, il a fallu se dépêcher et déposer un permis de construire avant le 1er janvier 2022. En 2022, le prix des maisons neuves grimpe et connait une hausse de 7% en moyenne. La hausse est d'abord due à l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation environnementale. Elle impose une meilleure isolation et des équipements plus performants pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est une hausse importante du prix pour la deuxième année consécutive. Les constructeurs craignent que cela ne freine davantage la demande dont la tendance était déjà à la baisse. Comme l'explique Bruno Guerra, vice-président du pôle habitation de la fédération française du batiment région PACA, il y a 15 ans, on construisait plus de 200 000 maisons en France, contre 130 000 aujourd'hui. Le métier de la construction devient de plus en plus sélectif, et même élitiste. Ainsi, en décembre 2021, on se ruait vers les maisons neuves. Il est même arrivé à certaines entreprises de déposer des permis en construire en urgence. C'est quatre fois plus qu'un mois normal, car à la réglementation plus contraignante, il faut ajouter la hausse du coût des matériaux, bois, PVC, béton, aluminium ou encore ferraille. Des matériaux qui représentent le tiers du prix total. Alors que les terrains sont de plus en plus chers, notamment dans la région, faire construire sa maison va devenir un rêve de moins en moins accessible. T F1 | Reportage B. Guénais, L. Huré, F. Miara.