Logement : quelles solutions pour demain ?

Nos logements représentent actuellement 12% des émissions de CO2 en France notamment à cause du chauffage de nos habitations. Alors pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés de plus d’ici 2100, ce secteur a un rôle clé à jouer. Pour y arriver, il existe des solutions. Premier levier : s’attaquer aux logements déjà construits car ils représentent 70% de nos habitations en 2100, des immeubles souvent très gourmands en énergie, chauffés pour plus de la moitié au gaz ou au fioul. Pour les rénover en profondeur, il faudra isoler les murs, les toitures, remplacer les chaudières à un rythme, au moins, dix fois plus rapide que maintenant. Nos villes, elles aussi, vont devoir changer de visage pour polluer moins et pour mieux s’adapter à des canicules plus fréquentes. Elles devront accueillir davantage de végétations qui permettront de rafraîchir l’air ambiant et d’absorber davantage de CO2. TF1 | Reportage Y. Khezzar, A. Pocry, M. Lezis