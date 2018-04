Logement : comment s'organise la traque des marchands de sommeil ?

Le projet de loi "Elan sur le logement" a été présenté en Conseil des ministres, ce mercredi 4 avril 2018. Ce texte doit permettre de garantir des conditions de vie décentes à tous les locataires. Une mesure qui est plus qu'indispensable, alors que le pays compte quatre millions de mal-logés, dont certains sont victimes de propriétaires peu scrupuleux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.