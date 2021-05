Logement : un déficit d’hébergement pour des saisonniers cet été

Pour la première fois cet été, Martin et Axel vont travailler dans un supermarché sur la côte landaise. Mais dès qu’une annonce pour un logement les intéresse, ce n’est plus disponible. “Je n’avais pas conscience qu’il y avait énormément de demandes. Je n’avais pas conscience des prix”, nous confie Martin Causassus, 18 ans, étudiant, sis à Bordeaux. Dans les stations balnéaires très prisées des vacanciers, trouver un logement saisonnier, c’est une mission presque impossible. Car le prix des locations s’est envolé ces dernières années. Xavier Caule, restaurateur à Mimizan-Plage (Landes), affirme : “Ce problème là a toujours existé, honnêtement. Et là, il est exacerbé par la pression immobilière. Plus aucun Mimizannais ne loue une chambre à un saisonnier”. Quelques rares employeurs proposent encore une solution à leurs travailleurs saisonniers. Mais faute de logement, tous les autres peinent à recruter des candidats. Au pied de l’une des Vieux-Boucau, se trouve peut-être une partie de la solution. Un air d’accueil réservé aux saisonniers, unique dans le département. La municipalité ne regrette pas son investissement. Comme les Landes, d’autres départements souffrent d’un déficit d’hébergement pour des saisonniers, pourtant indispensables au développement du tourisme.