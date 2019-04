Logement : une prime pour attirer les acheteurs dans l'Aisne

En Picardie, des communes proposent une prime de 5 000 euros à l'achat de certains biens immobiliers qui peinent à être vendus. Un coup de pouce pour éviter que ces habitations inoccupées depuis plusieurs années ne deviennent insalubres. Pour bénéficier de cette aide, il faut être primo-accédant dans la région. Puis, le bien concerné doit être en vente depuis plus de trois ans. Cette initiative est vue d'un bon œil par les habitants et les commerçants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.