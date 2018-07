Logements insolites : à chacun sa bulle

Depuis plusieurs années, les logements insolites connaissent un franc succès pendant les vacances. Adorés par les enfants, ils sont de plus en plus sollicités par les familles. Tirant profit de cette tendance, le secteur est en plein essor. En effet, on dénombre actuellement 5.000 logements insolites dans tout le pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.