Logements mal isolés : comment se préserver de la chaleur

C'est une après-midi suffocante chez Lucas. "On est à 31°C. C'est assez chaud, je commence à avoir de la sueur au front", nous montre-t-il. Il n'y a pas de courant d'air. Le soleil tape toute la journée sur les fenêtres, alors que certaines n'ont pas de volets. C'est ce qu'on appelle une bouilloire thermique. "Dès qu'on va se mettre à bouger, on va commencer à avoir un peu d'essoufflement, la gorge sèche.", ajoute-t-il. Comme Lucas, près de sept Français sur dix en souffrent l'été. Comment faire pour se rafraîchir ? Élia a du mal à dormir, car même la nuit, il fait 27°C chez elle. Pour l'aider à faire baisser la température, voilà quelques conseils d'un expert en énergie : ajouter une doublure thermique aux rideaux, ne pas allumer le four ni les ordinateurs, et surtout éviter la climatisation pour ne pas favoriser les chocs thermiques. Parfois, les bons réflexes ne suffisent pas, car les bouilloires thermiques, c'est surtout une question d'isolation. Dans le quartier lyonnais où nous nous sommes rendu, toute une résidence est en cours de rénovation pour que la chaleur ne passe plus à travers les murs en béton."Avec un système de laine de roche, ça permet de l'isoler et donc de retarder la pénétration de la chaleur", explique Yann Bouyssou, directeur de stratégie immobilière chez Lyon Métropole Habitat. TF1 | Reportage S. Prez, Q. Russel