Logements mal isolés : pourquoi les propriétaires s'en débarrassent

Ces derniers mois, ces petites barres de couleurs sont devenues une obsession pour Gilles Peiny, propriétaire d'un appartement à Châtel-Guyon dans le Puy-de-Dôme. L'appartement qu'il louait est noté "G" au diagnostic de performance énergétique. Il doit donc le rénover. Car ces logements ne pourront plus être mis en location à partir du 1er janvier 2023. Son agent immobilier lui a annoncé que le montant des travaux s'élève à 80 000 euros. Il lui est impossible d'investir autant. Il va devoir vendre son logement. "Le temps qu'on trouve un locataire, on est mort financièrement. Et mettre un tel emprunt sur le dos, c'est plus raisonnable", a-t-il déploré. Depuis quelques mois, ces logements appelés "passoire thermique" se multiplient sur le marché de la vente. Grégory Fontana, directeur commercial de l'agence immobilier "CBF Conseil", en reçoit de plus en plus. "Notamment sur les successions où les enfants reprennent le logement. Et avant la location, ils ne veulent pas s'embêter à faire les travaux et nous les confient à la vente. Sur Clermont-Ferrand, on en voit de plus en plus", a indiqué l'agent immobilier. Une hausse due à un récent changement dans la méthode de diagnostic de performance énergétique. Les passoires thermiques seraient beaucoup plus nombreuses que prévu. "Certains biens ont été déclassés. Les biens qui étaient considérés à l'époque comme peu énergivore le sont devenus. On ne pourra pas rénover tous ces logements dans des délais impartis", a expliqué Christian Dosmas, président de la chambre Fnaim Auvergne. Les syndicats immobiliers ont estimé à 152 milliards d'euros le coût de ces rénovations. Ils demandent donc que la date limite avant l'interdiction de location soit repoussée. TF1 | Reportage E. Vinzent, T. Rolnik