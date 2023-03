Logements neufs : pourquoi les ventes sont en baisse

À Croix, dans le Nord, c’était le rêve de dizaines de propriétaires : une centaine d'appartements tout confort avec terrasse. Une résidence qui devait être livrée l’année prochaine, aujourd’hui, c’est un immense terrain vague. “On devait démarrer un chantier en 2022. Comme vous pouvez le constater, la démolition a été faite, mais le chantier n’a pas démarré”, a rapporté Jean-Philippe François, promoteur à Croix (Nord). Déjà dix mois de retard, les surcoûts de construction s’envolent et découragent certains propriétaires. Beaucoup ont renoncé à leurs projets immobiliers. “ Habituellement, on a 15% de taux de désistement sur une opération. Sur celle-ci, on a eu 40 % de taux de désistement. Pour la suite, ça veut dire qu’on est obligé de retrouver des nouveaux clients et de recommencer le processus commercial.” selon Jean-Philippe François, promoteur à Croix (Nord). Partout dans le pays, les ventes de logement neuf dégringolent, moins 36% en un an. La raison, c’est que la capacité d’emprunt a baissé de 20 % l’année dernière. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage O. Lévesque, L. Baqué, C. Blanquart