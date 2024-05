Logements sociaux : ils construisent malgré les contraintes

Les travaux ont démarré sur ce site, proche des plus belles plages du Pays basque, à Bidart. Dans la ville, les prix se sont envolés ces dernières années. Pour réussir à imposer des prix accessibles, le plan local d'urbanisme a été révisé. Désormais, les promoteurs ont l'obligation de construire, au moins un logement social pour tout projet d'au moins quatre logements. La ville a réussi à doubler le nombre de logements sociaux depuis 2008. À Bidart, comme partout en France, la demande est forte, 2,6 millions de ménages sont en attente d'un logement social. Une dame que l'on a interviewée, a eu de la chance, elle vient d'emménager dans un trois pièces tout neuf, dans le centre de Montpellier. Si elle a pu obtenir ce logement, c'est que le maire de Montpellier s'est engagé à appliquer la loi, qui impose au territoire un taux minimum de 20% de logements sociaux, d'ici l'année 2025. Les communes qui ne respectent pas la loi peuvent être sanctionnées financièrement. La ville de Nice, par exemple, vient d'écoper d'une amende de près de sept millions d'euros, pour ne pas avoir construit suffisamment de logements sociaux, entre 2020 et 2022. TF1 | Reportage C. Abel, T. Vartanian, A. Cazabonne