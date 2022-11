Logements squattés : le cauchemar des propriétaires

Cet appartement a été squatté et dégradé pendant sept mois. Radiateur arraché, trou dans les murs, plaques de cuisson éclatée, sa propriétaire l'avait acheté neuf et comptait le louer. Mais au mois d'avril, un couple avec un enfant s'y installe sans droit ni titre. Elle porte plainte à la police, mais rien ne se passe. Et décide alors d'agir, quitte à se mettre hors la loi. Aujourd'hui, elle préfère témoigner anonymement. "J'ai fait comme eux. C'est-à-dire que j'ai vérifié qu'il n'y a pas de personne dans l'appartement et j'ai appelé un serrurier pour changer la serrure". Entre la remise en état de l'appartement, les charges qui courent et les loyers non perçus, elle estime avoir déjà perdu 20 000 euros. Mais ce qu'elle déplore surtout, c'est la lenteur des décisions de justice dans ce type d'affaires. Les squatteurs ne sont pas partis bien loin. En ce moment, ils occupaient un appartement dans la même résidence. Alors vers qui se tourner pour faire valoir ses droits en tant que propriétaire ? Dans le Var, cet agriculteur, Jean-Louis Valeton a été à la retraite ne sait plus quoi faire. L'homme qui loue Sa ferme et ses 3 hectares de terrain ne paye plus son loyer depuis trois ans. "De quel droit le locataire arrête de payer ?" S'interroge-t-il. Malgré plusieurs constats d'huissier et une décision de justice ordonnant son expulsion, l'occupant est jour jours là. Le retraité a fait ses comptes. Plus de 60 000 euros de loyer impayé et le sentiment d'être abandonné par la justice. TF1 | Reportage V. Capus, D. Laborde