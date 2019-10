Loi Alimentation : l'objectif a-t-il été atteint ?

En 2018, face à l'effondrement des cours du lait, du porc, entre autres, le gouvernement avait fait adopter la loi Alimentation. Sa finalité était de mieux rémunérer les agriculteurs et les producteurs face à la grande distribution. L'objectif a-t-il été atteint ? Notre journaliste Camille Collin nous dresse un bilan. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.