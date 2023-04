Loi anti-squat : ce qui va changer pour les propriétaires

Le premier changement porte sur les sanctions contre les squatters. Nous filmions en 2022 une maison en banlieue toulousaine occupée illégalement par une famille pendant de nombreuses semaines. Ces occupants encouraient jusqu'ici un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Ça sera désormais trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Jusqu'à présent, la loi encadrait seulement les résidences principales et secondaires. Mais désormais, tous les locaux pouvant servir d'habitation sont concernés. C'est le cas d'un immeuble en rénovation dans la région lyonnaise. Il est occupé par des squatteurs durant 18 mois. Ils ne risquaient rien jusqu'ici. La peine peut désormais s'élever à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Un autre changement, cette fois-ci, a trait aux loyers impayés. En Vendée, les locataires d'un couple sont restés quinze mois sans payer avant d'être expulsés. La faute à des procédures trop longues selon ses propriétaires. Aller plus vite, c'est l'objectif affiché par cette nouvelle loi. Une fois la décision d'expulsion prononcée, le juge pouvait jusqu'ici laisser trois ans aux locataires pour partir. Ils n'auront désormais qu'un an au maximum. Une mesure en trompe-l'œil selon Me Romain Rossi Landi, avocat spécialisé en droit immobilier à Paris. À l'issue de ce sursis, les propriétaires devront toujours attendre l'intervention du Préfet pour déloger les occupants. Cela peut prendre des semaines comme des années. TF1 | Reportage J. Cressens, P. Dumortier, F. Bourdillon