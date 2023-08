Loi anti-squat : les propriétaires bientôt mieux protégés

Une famille occupe un appartement de 75 mètres carrés pour un loyer de 1 600 euros par mois. Mais, ils ne paient plus ce loyer depuis cinq ans. La propriétaire, Rokia Liliane Andeme, est désemparée. Les charges de copropriété, le crédit, la taxe foncière et les factures s'accumulent. Elle ne parvient pas à récupérer les montants de loyer, ni à faire partir ses locataires. Avec la nouvelle loi anti-squat, les propriétaires sont mieux protégés. Il est désormais plus facile de résilier le bail, en cas de loyers impayés. La procédure d'expulsion est accélérée. Les locataires indélicats n'auront plus qu'un an pour partir, une fois la décision de la justice prise. Une nouvelle sanction est aussi créée. Si les locataires continuent d'occuper les lieux, ils risquent une amende pouvant aller jusqu'à 7 500 euros. Les peines s'alourdissent aussi pour les squatteurs. La sanction est triplée pour l'occupation illégale d'une résidence principale ou secondaire. Les squatteurs encourent jusqu'à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Les députés de la majorité réfléchissent déjà à un autre texte pour mieux indemniser les propriétaires en cas de dégradation de leurs biens. TF1 | Reportage M. Guénégan, L. Barbier, J. Bervillé