Loi anti-squat : les propriétaires sont-ils mieux protégés ?

Sophie Masson est propriétaire dans cette résidence à Saint-Denis. Elle a déjà eu deux locataires successifs. Et à la rentrée, elle voulait les remettre en état avant de les relouer. Sauf que l'endroit a été squatté. Nous avons tenté de parler avec ces squatteurs, mais personne ne nous a pas répondu. Cela fait quatre mois que Sophie ne perçoit aucun loyer. Elle est asphyxiée financièrement. "J'ai un emprunt que j'ai contracté. J'ai encore dix ans de remboursement. J'ai des échéances importantes tous les mois, des charges, de la taxe foncière à payer. Et j'ai mon propre loyer à moi. Donc, je suis dans une situation catastrophique", confie-t-elle. La réforme votée il y a un an promettait d'accélérer les démarches d'expulsion. Sophie Masson a fourni tous les documents nécessaires. Mais le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande en invoquant un arrêt de la Cour de cassation vieux de 21 ans. Ce que conteste Me Romain Rossi-Landi, avocat de Sophie Masson dans la vidéo en tête de cet article. Le problème réside dans le fait que la nouvelle loi reste confuse. Pour améliorer encore la loi et se débarrasser des squatteurs, des députés demandent à ce que l'on remplace le terme de "domicile" par celui de "propriété". En attendant, il faudra déjà s'assurer que tous les préfets et les policiers connaissent et appliquent ce texte en vigueur depuis maintenant un an. TF1 | Reportage F. Agnès, V. Abellaneda