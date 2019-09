Loi bioéthique : ce qu'elle va changer

Le débat sur la loi bioéthique va durer trois semaines à l'Assemblée nationale. Le texte prévoit l'extension de la PMA aux femmes seules et au couple de femmes. La filiation sera simplifiée. Désormais, les deux mères apparaîtront sur l'acte de naissance, grâce à une démarche avant la naissance chez le notaire. Elles feront une reconnaissance conjointe anticipée. Les précisions de nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.