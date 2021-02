Loi climat : concrètement, qu’est-ce qui va changer dans nos villes ?

Sans surprise, le secteur des transports, l'un des premiers émetteurs de gaz à effet de serre, est sommé de se trouver une nouvelle ligne de conduite. La pollution de l'air est responsable actuellement en France de 48 000 décès prématurés chaque année. "Il y a plein de moyens de transport alternatifs en ville. Là, il y a le tram. Moi, je prends le vélo matin et soir pour aller à mon travail, pour mes loisirs, je marche", s'exprime une passante. À Clermont-Ferrand, la municipalité travaille sur la mise en place d'une ZFE dès l'année prochaine, autrement dit une zone à faible émission. "Elle va se situer au niveau des grands boulevard, pas uniquement sur le centre-ville mais bien sur un grand cœur urbain", explique Nicolas Bonnet, adjoint au maire de Clermont-Ferrand en charge des mobilités actives et des transports. Cette zone à faible émission sera obligatoire pour toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants d'ici 2024 et interdira aux véhicules les plus polluants de circuler, soit un quart des voitures et camions. "C'est un outil pour améliorer la motorisation des véhicules qui circulent à Clermont-Ferrand, mais ce n'est pas un outil qui vise à réduire le trafic", précise l'adjoint au maire de la ville. Autre objectif, limiter la transformation des terrains naturels en logements ou en bureaux. Dans le même élan, le projet de loi souhaiterait stopper les expansions et les aménagements des zones commerciales péri-urbaines, très consommatrices en espaces. Le secteur de la consommation est aussi visé. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.