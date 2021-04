Loi climat : vers des règles plus strictes sur les panneaux publicitaires ?

Dans certaines communes du Loiret, on croise plus de panneaux publicitaires que d'habitants dans les rues. À un tel point qu'on ne les remarque même plus. Plus très utiles, pas très esthétiques, le projet de loi pour le climat veut agir sur cette pollution visuelle. L'objectif du texte est de donner le pouvoir aux maires pour gérer directement les publicités dans leur commune. Depuis quelques semaines, c'est déjà le cas à Ingré. Christian Dumas, maire de la ville et vice-président d'Orléans métropole, nous fait savoir que les 22 communes de l'agglomération se sont mises d'accord, après avoir travaillé pendant pratiquement trois ans, sur un règlement de publicité à l'échelle de la métropole. Il vise à harmoniser les choses et à éviter des publicités anarchiques. Certaines communes n'ont pas ce type de règlement. Ainsi, c'est l’État qui gère les publicités à leur place. Ce ne sera plus possible avec le projet de loi Climat. De nombreuses associations s'inquiètent de la prolifération de ces panneaux. Et si cette disposition est votée par le Parlement, elle entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2024.