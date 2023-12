Loi immigration : bras de fer à l’Assemblée nationale

C’est derrière les fenêtres d’une salle de l’Assemblée nationale qu’avaient démarré les discussions ce lundi dans l’après-midi. À cet instant, la confiance régnait. “On est tous proches d’un accord, sauf coup de théâtre”, assurait une députée LR. Et ce coup de théâtre, c’est la suspension, cinq minutes seulement après le début des débats, et qui dure depuis plus de trois heures. Pourtant, les Républicains d’Éric Ciotti n’ont cessé de négocier avec le gouvernement, et ce soir encore, alors que la situation est bloquée. La Première ministre espère toujours une concession des Républicains. Élisabeth Borne s’engage en contrepartie à une réforme l’an prochain. Un autre compromis se dessine, il y aura bien des régularisations des travailleurs sans papiers dans les métiers en tension, mais des régularisations au cas par cas. La principale demande des LR, c’est un durcissement de l’accès aux prestations sociales pour les étrangers. TF1 | Reportage L. Attal, M. Guénégan, M. Ravier