Loi immigration : le Sénat s'est prononcé

Après plus d'une heure d'échange, le projet de loi sur l'immigration a été adopté par les sénateurs, ce mardi soir. Il y a eu 214 pour et 114 contre. Une adoption qui a été possible grâce notamment aux voix des élus de droite. Il reste encore, ce soir, une étape sur le texte. Du côté de l'Assemblée nationale, le vote est prévu aux alentours de 21h30, et le résultat de ce dernier est beaucoup moins incertain qu'au Sénat. Si les Républicains et le Rassemblement National ont annoncé “pour”, le soutien inconditionnel à ce texte de la majorité présidentielle est beaucoup moins incertain. Une réunion de crise a d'ailleurs été organisée du côté de l'Élysée. TF1 | Duplex M. Guénégan