Loi immigration : les points de blocage

Jusqu’à la dernière minute, les téléphones ont chauffé, au bout du fil, le ministre de l’Intérieur, à la recherche d’une majorité pour sa loi immigration. Officiellement, une sérénité affichée, mais en coulisse, tous les regards sont braqués sur l’article numéro trois du texte. Il prévoit un titre de séjour pour les travailleurs étrangers dans les secteurs en tension, comme la restauration ou le BTP. Et c’est autour de cette mesure que se cristallisent les tensions avec la Droite. Sauf que, sans le groupe Les Républicains, majoritaire au Sénat, il est impossible de faire passer cet article. Alors, dans ses négociations, le gouvernement se montre désormais plus souple. Plusieurs modifications du texte sont envisagées, en donnant plus de pouvoir au préfet par exemple ou en fixant des quotas chaque année. Il s'agirait d'une question de survie, selon une ministre. Face à la pression de la Droite, le gouvernement prévient : “Si à la sortie du Sénat, le texte est vidé de cette mesure sur les travailleurs étrangers, il la resoumettra à l’Assemblée nationale, en début d’année prochaine. TF1 | Reportage M. Desmoulins, L Zajdela, L. Poinsatte