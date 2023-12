Loi immigration : que contient le texte ?

Après plusieurs jours et plusieurs nuits de négociations ardues, le Parlement a approuvé définitivement mardi la loi sur l'immigration. Mais de quel texte s'agit-il ? Le compromis penche largement à droite. D'abord, les aides au logement. Pour y prétendre, il faudra trois mois de présence en France pour un étranger qui travaille, et 5 ans pour ceux qui ne travaillent pas. Dans la soirée, Gérald Darmanin s'est satisfait de ce compromis. Deuxième bras de fer gagné par la droite : les quotas d'immigration. Chaque année, le Parlement pourra définir le nombre précis d'étrangers admis sur le territoire. Autre victoire des LR : le droit du sol pourrait ne plus être automatique à la majorité. Aujourd'hui, les jeunes nés en France de parents étrangers obtiennent automatiquement la nationalité française à leur majorité. Si la loi est votée, ce ne sera plus le cas. Entre 16 et 18 ans, ils devront se soumettre à une démarche exigeante. Mais le gouvernement et la majorité ont aussi obtenu des concessions, en particulier sur la régularisation des travailleurs sans papiers dans les métiers qui peinent à recruter. Jusqu'ici, c'était l'employeur qui devait faire la démarche. Maintenant, les travailleurs en situation irrégulière pourront la faire eux-mêmes, mais le préfet pourra s'opposer aux décisions au cas par cas. TF1 | Reportage N. Gandillot, L. Attal