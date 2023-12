Loi immigration : quelles conséquences dans les entreprises ?

Depuis six mois, l'emploi de Navid dans une boulangerie est en sursis. D'origine afghane, il a fait une demande de renouvellement de titre de séjour, en mars 2023. Avec la nouvelle loi immigration, Navid pourrait prochainement faire sa demande directement auprès du préfet, sans passer par son employeur. La procédure est censée faciliter la régularisation des travailleurs étrangers dans les secteurs en tension. C'est impossible selon un responsable. La démarche pourrait être compliquée pour les travailleurs étrangers. Aujourd'hui, obtenir un permis de travail pour un salarié peut prendre plus de deux ans. Désormais, les préfets décideront seuls, au cas par cas. Les critères d'obtention d'une carte de séjour travailleur ont également été assouplis. Les demandeurs devront avoir travaillé douze mois en France et résidé dans le pays depuis trois ans au moins. Les mesures seront expérimentées jusqu'en 2026 et devraient permettre de régulariser chaque année jusqu'à 20 000 étrangers dans des secteurs comme la restauration, l'industrie ou le service à la personne. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia