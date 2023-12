Loi immigration rejetée : et maintenant ?

Un texte de loi majeur, rejeté par l’Assemblée, après un tel échec, il fallait forcément un responsable. Dans le huis clos du Conseil des ministres, Emmanuel Macron attaque les oppositions. “C’est un refus de discussion, une preuve de cynisme et d’incohérence. Le jeu du pire”. Et le président a tranché, il n’est pas question de retirer le projet de loi immigration. Une commission mixte paritaire va être convoquée, c'est-à-dire une instance qui respecte les équilibres des deux chambres Parlement. Sept députés et sept sénateurs. Au tour de la table, il y aura cinq membres de la majorité, cinq républicains et centristes, mais aussi deux PS, un RN et un LFI. Ils vont devoir se mettre d’accord sur un texte. Et un député Renaissance l’admet, “Les sénateurs LR sont en position de force. Maintenant, ils vont faire monter les enchères”. Parmi les lignes rouges fixées par la Droite, le fameux article sur la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension. TF1 | Reportage N. Gandillot, M. Labreux