Loi immigration : un lourd échec pour le gouvernement

C'est une clameur digne d'un but dans un stade de foot. Il faut dire qu'il y a eu du suspense. À cinq voix près, l'Assemblée a voté pour le rejet du projet de loi immigration. Gérald Darmanin rit jaune. Pour le ministre de l'Intérieur, c'est un camouflet. Pour ses opposants, c'est une victoire, en premier lieu, pour Marine Le Pen. Facétieuse dans l'hémicycle, elle est tout sourire à la sortie. "Nous avons protégé les Français, encore une fois, d'un appel d'air migratoire supplémentaire", affirme-t-elle. Toute la journée, les députés de l'opposition ont joué une partie de poker menteur avec Gérald Darmanin, de plus en plus tendu, alors que les minutes s'égrainent. Jusqu'à la dernière seconde, chacun a gardé son jeu secret. Finalement, tous les députés RN ont voté pour le rejet du texte, tout comme ceux de la Nupes et une majorité des députés LR. Cela s'est donc joué à cinq voix près. Cinq, c'est précisément le nombre de députés Renaissance qui manquaient à l'appel dans l'hémicycle aujourd'hui, lundi 11 décembre 2023. S'ils avaient été présents, la discussion sur le texte aurait pu commencer. TF1 | Reportage N. Gandillot, N. Bergot