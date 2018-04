Loi immigration, un projet qui divise

Les débats sur le nouveau projet de loi asile et immigration ont commencé ce mardi 17 avril à l'Assemblée nationale. Une loi que la gauche trouve répressive et que la droite qualifie de laxiste. Les débats sont tendus, plusieurs mesures sont contestées, et plus de 1 000 amendements ont déjà été déposés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.