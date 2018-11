Loi mobilité : les mesures du gouvernement pour faciliter les déplacements

Le projet de loi pour faciliter la mobilité a été présenté ce lundi 26 novembre en Conseil des ministres. À cause de la crise des "gilets jaunes", l'État a été obligé de revoir sa copie au dernier moment. Une autre manière pour le gouvernement de désamorcer la colère d'une partie de nos concitoyens. Quels sont les principaux changements à venir ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.