Loi pouvoir d'achat : combien ça va coûter ?

Une longue série de mesures pour lutter contre la vie chère. Et pour les financer, le gouvernement a prévu de mettre quelque 20 milliards d'euros sur la table. Ce sont de grosses dépenses, mais la Première ministre promet : "pas de hausse d'impôts", et pas non plus de dettes supplémentaires. Le gouvernement mise tout sur la croissance et ses recettes fiscales pour financer ces mesures. Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste chez BDO France, estime que c'est "insuffisant". "La croissance économique, c'est le meilleur moyen pour se désendetter. Le problème, c'est qu'avant la crise ukrainienne, on attendait plutôt 4% de croissance. Donc là, en effet, on va plutôt être à 2,3%, beaucoup moins. Forcément, ces mesures seront financées uniquement par de la dette", a-t-elle expliqué. Les propositions coûteuses ne sont pas l'apanage du gouvernement. Les Républicains, par exemple, suggèrent d'abaisser le prix du litre de carburant à 1,50 euro et de le financer par des coupes massives dans la dépense publique. Plus de détails dans le reportage en tête de cet article. T F1 | Reportage N. Gandillot, L. Attal, J. Garnier