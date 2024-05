Loin des grandes villes : pourquoi votent les jeunes ?

Nous prenons, ce soir, la direction de l'Aube. Aux dernières législatives, sur trois députés, les habitants en ont élu deux, avec l'étiquette Rassemblement National. C'est une première. Mais les jeunes votent-ils comme leurs aînés ? À la Chapelle-Saint-Luc (Aube), avoir 18 ans est un grand moment. Et pour marquer l'entrée dans la vie citoyenne, la mairie organise une cérémonie, car le parti numéro un chez les jeunes reste l'abstention. Environ 76% des 18-34 ans affirment qu'ils n'iront pas voter aux Européennes du mois de juin prochain. Une jeunesse indécise qui a l'air perdue dans le brouillard électoral. Mais le nom de Jordan Bardella fait mousse chez les jeunes. Ces idées sont-elles aussi connues que son image ? Pour tenter d'y voir plus clair, nous nous sommes rendus dans un lycée agricole de Saint-Pouange (Aube) où sont formés les agriculteurs de demain. Nous avons constaté que des jeunes y sont sensibles à la façon de communiquer d'un candidat pourtant très urbain. Pour Bardella, tête de liste Rassemblement national aux élections européennes et qui s'est beaucoup affiché aux côtés des agriculteurs, c'est un vote miroir pendant la crise. Les jeunes votent-ils différemment dans la ville voisine ? À Troyes (Aube), une terre historiquement à droite, les jeunes sont également conquis par le RN. Le thème de la priorité nationale y fait écho et celui du pouvoir d'achat aussi. Mais alors, où sont les électeurs des autres partis ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Tassin, H. Riou de Cosquer