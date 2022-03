Loin du front, comment la guerre a changé leur vie

C'est un petit village ukrainien où la guerre semble bien loin. On pourrait pourtant croire qu'elle est juste à l'entrée du village. Avec leurs fusils de chasse, Vitali et d'autres habitants y ont installé leur propre point de passage. Camouflés avec des tissus traditionnels, ils sont prêts à se battre. "C'est notre terre, celle de nos enfants et de nos petits-enfants. Celle où sont enterrés nos parents et nos grands-parents. Des invités indésirables arrivent, ils sont armés. Donc, on va se défendre". Mais dans les faits, si loin du front, ils ne se passent pas grand-chose. La bourgade serait-elle épargnée par la guerre ? Peut-être pas quand on écoute Nathalia, réfugiée. Comme elle, des dizaines de familles se sont installées ici depuis quelques jours après avoir fui leurs villages bombardés. "Il y a des coups de feu, des bombardements et des chars dans la rue. Ma mère est toujours là-bas. Ils vivent dans la cave sans nourriture, sans rien. Je suis très inquiète", témoigne-t-elle. Les réfugiés et leurs histoires rendent le conflit bien plus palpable. Les habitants nous disent tous avoir peur. TF1 | Reportage F. Litzler, A. Ponsar, S. Zaharenko