Loire : 65 centimètres de neige et des coupures d'électricité

Dans la Loire, 20 000 foyers sont toujours privés d'électricité dans la soirée de ce mardi 30 octobre. Dans les maisons, il fait à peine 15°C en journée. Les bougies et les cheminées sont donc précieuses à la tombée de la nuit. Elles offrent un peu de réconfort et chauffent les pièces. À la Valla-en-Gier, 80 habitants sur 1 000 passeront une deuxième nuit consécutive sans électricité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/10/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1.